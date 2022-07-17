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«Факел» отобрал очки у «Краснодара» в первом матче РПЛ после возвращения

«Факел» отобрал очки у «Краснодара» в первом матче РПЛ после возвращения
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Сегодня, 17 июля, на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Местная одноимённая команда встречалась с «Факелом», вернувшимся в РПЛ спустя два десятилетия. Встреча закончилась ничьей — 2:2.

Счёт в матче на 10-й минуте открыли гости: отличился защитник Аслан Дашаев. На 24-й Алексей Ионов после передачи Олакунле Олусегуна его сравнял. В концовке первого тайма Эдуард Сперцян вывел «Краснодар» вперёд. В начале второго Роман Акбашев счёт сравнял и установил результат матча — 2:2.

Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Ему помогали Игорь Демешко (Химки) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервным арбитром выступил Юнус Кошко (Белореченск).

Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
17 июля 2022, воскресенье. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 2
Факел
Воронеж
0:1 Дашаев – 10'   1:1 Ионов – 24'   2:1 Сперцян – 40'   2:2 Акбашев – 49'
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