Йоканович объяснил, почему назначил Фомина капитаном «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал ситуацию с капитаном команды. С капитанской повязкой на матч 1-го тура РПЛ с «Ростовом» вышел полузащитник Даниил Фомин.



«Если говорить о капитанах, то в прошлом сезоне был другой тренер. Назначить Фомина было моим решением, потому что Даниил лидер команды. Статус Антона Шунина в команде ни в коем случае не меняется. Тем более, у нас есть новое поколение игроков, которые должны проявлять себя», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

В матче 1-го тура РПЛ нового сезона «Динамо» принимало «Ростов». Встреча завершилась со счётом 1:1. Москвичи вели в счёте, но не сумели удержать победу. Ничью «Ростову» принёс Николай Комличенко, который не стал праздновать гол в ворота «Динамо».