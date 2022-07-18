Переход Александра Зинченко в «Арсенал» на финальной стадии

Переход украинского полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в «Арсенал» находится на финальной стадии, сообщает журналист Никола Шира в своём «твиттере».

По данным источника, «Манчестер Сити» получит за трансфер Зинченко € 35 млн. Контракт игрока с лондонским клубом будет рассчитан до 2027 года.

Ранее сообщалось, что несмотря на слухи о переходе в «Арсенал», Зинченко попал в список футболистов «Манчестер Сити», готовящихся к отправке на предсезонное турне в США.

Зинченко выступает в «Манчестер Сити» с 2016 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2024 года. В прошлом сезоне Зинченко провёл за «Манчестер Сити» 28 матчей во всех турнирах, в которых сделал 5 результативных передач.