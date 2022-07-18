Борис Игнатьев оценил шансы «Торпедо» остаться в РПЛ

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Борис Игнатьев оценил шансы столичной команды остаться в Российской Премьер-Лиге на следующий сезон.



«Я надеялся, что «Торпедо» победит, но понимал, с какими трудностями столкнется команда с Бородюком. У клубов, которые только вышли из Первой лиги, почти нет времени на отдых, селекционную работу, чтоб создать новую команду. Им нужно уйти от старого видения футбола, который был в том году, в той Лиге, и переключиться на уровень РПЛ.



Это не те скорости, с которыми они сталкивались в том сезоне. Образно говоря, это как пересесть с «Москвича» на «Мерседес». Сегодня они выглядели достойно, но было видно, что «Сочи» опытнее. И они не просто так заняли второе место в том году. Во втором тайме у «Торпедо» вышли более опытные игроки — Рязанцев, Лебеденко, и игра стала лучше, ведь они уже знают, что такое РПЛ. Автозаводцам нужно время, чтоб перестроиться на новый уровень.



Может быть такое, что «Торпедо» будет бороться за выживание. Но у автозаводцев очень квалифицированный тренерский штаб и есть опытные игроки. Поэтому, думаю, что у них больше шансов остаться в РПЛ, чем у других клубов, которые только вышли в элитный дивизион», — приводит слова Игнатьева Metaratings.



Сегодня, 17 июля, в матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Торпедо» встретилось с «Сочи». Игра проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась победой сочинцев со счётом 3:1.