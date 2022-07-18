Расписание матчей женского Евро-2022 на 18 июля

Сегодня, 18 июля, в рамках третьего тура группового этапа в группе D женского чемпионата Европы — 2022 встретятся сборные Исландии и Франции. Начало матча запланировано на 22:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме. В прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».

В это же время начнётся вторая игра группы B: Италия— Бельгия. Матч будет сыгран на стадионе «Академи» в Манчестере. В прямом эфире эту встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».



Напомним, чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля, главный европейский женский турнир принимает Англия. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Лидером группы B после двух туров является Франция, имеющая в своём активе шесть очков. Сборная Исландии имеет в своём активе два очка. Бельгия и Италия набрали лишь по одному очку.

Шведские фанаты поддерживают сборную на женском Евро.