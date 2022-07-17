Женский чемпионат Европы по футболу — 2022: результаты матчей 17 июля, турнирная таблица

Сегодня, 17 июля, на стадионе «Ли Спортс Вилладж» в Ли (Англия) состоялся матч третьего тура группового этапа квартета С на женском чемпионате Европы. Cборная Швеции разгромила сборную Португалии — 5:0. Также встреча между Нидерландами и Швейцарией завершилась убедительной победой Нидерландов — 4:1.



Счёт в матче между Швецией и Португалией на 21-й минуте открыла Филиппа Ангелдал. В концовке первого тайма полузащитница забила второй мяч своей команды после паса Косоваре Асллани. На седьмой добавленной к первому тайму минуте Карол Кошта отправила мяч в свои ворота. Четвёртый мяч в ворота сборной Португалии залетел на 54-й минуте: пенальти реализовала Косоваре Асллани. На 90+1-й минуте Стина Блакстениус с передачи Оливии Шуг установила окончательный счёт в матче — 5:0 в пользу сборной Швеции.

В матче Нидерландов и Швейцарии на 49-й минуте Ана-Мария Црногорчевич отправила мяч в собственные ворота и вывела оранжевых вперёд. На 53-й минуте Жеральдин Рётелер сравняла счёт. Но в концовке Роме Лейхтер и Виктория Пелова довели матч до победы Нидерландов. Лейхтер оформила дубль.

Итоговое положение команд в группе C:



Швеция — 7 очков

Нидерланды — 7 очков

Швейцария — 1 очко

Португалия — 1 очко



23 июля сборная Нидерландов сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы со сборной Франции. Швеция узнает своего соперника позднее.