В полиции Милана объяснили причину обыска футболиста Бакайоко

Полиция Милана опубликовала заявление в связи с остановкой автомобиля, на котором передвигался полузащитник «Милана» Тьемуэ Бакайоко. 27-летний французский футболист был обыскан, а в это время его пассажир сидел в машине под прицелом пистолета полицейского.

«Проведенный обыск был вызван стрельбой, произошедшей в этом районе в предыдущие часы. Двое подозреваемых передвигались на внедорожнике, который соответствовал описанию. Один из них был темнокожим в зеленой футболке. Поэтому был направлен пистолет», — передаёт слова полиции Милана журналист Танкреди Палмери в «Твиттере».

Бакайоко выступает за «Милан» с августа 2021 года. Права на игрока принадлежат «Челси», итальянский клуб арендовал французского футболиста на два сезона с правом выкупа. Ранее Бакайоко уже был игроком «Милана» (также аренда из «Челси») в сезоне-2018/2019. В прошлом сезоне Тьемуэ вместе с клубом стал чемпионом Италии.