Мелкадзе: сделал Fan ID — иначе не сыграл бы с «Торпедо». Только с 29 июля вводят? Не знаю

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал, как оформил паспорт болельщика (Fan ID).

«Два лидера покинули «Сочи» — Родригао и Кассьерра. Но задачи клуба не меняются. Основной костяк команды остался.



Я сделал Fan ID. Это же обязательно для всех футболистов. Иначе я не сыграл бы с «Торпедо». Только с 29 июля вводят? Не знаю. Легионерам тоже сделали паспорт болельщика», — сказал Мелкадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

В матче первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Сочи» обыграл московское «Торпедо» со счётом 3:1. В следующем туре чемпионата России «Сочи» встретится с ЦСКА. Игра состоится 23 июля. Действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит».