«Марсель» объявил о подписании колумбийского нападающего Луиса Суареса
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«Марсель» достиг договорённости с испанской «Гранадой» о трансфере нападающего сборной Колумбии Луиса Суареса, сообщает пресс-служба французского клуба.
В ближайшие часы игрок отправится в Марсель для прохождения медобследования.
За сборную Колумбии форвард провёл четыре матча, голами не отметился.
Суарес перешёл в «Гранаду» из английского «Уотфорда» осенью 2020 года за € 7 млн. Сейчас портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в € 9 млн.
За «Гранаду» 24-летний Суарес провёл 73 матча, в которых забил 14 мячей и отдал пять голевых передач.
Напомним, испанский клуб занял 18-е место в Ла Лиге и сезон-2022/2023 проведёт в Сегунде.
«Марсель» занял второе место в Лиге 1, благодаря чему сыграет в Лиге чемпионов.
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