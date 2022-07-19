Директор «Интер Майами»: хотим иметь лучших игроков в мире, Месси — лучший в истории

Коммерческий директор «Интер Майами» Ксавьер Асенси высказался о возможном переходе нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в клуб.
«Подписывал бы ли я таких игроков, как Месси? Да, с некоторыми оговорками. Лео Месси нельзя сравнивать ни с каким другим игроком, он особенный.
Мы стремимся стать ориентиром для футбола в США, и для этого важны игроки и шоу, которое мы можем устроить.
Для этого нам нужны лучшие игроки, а иметь их — настоящая цель этого клуба. Что касается Лео Месси, то есть он, а есть и все остальные.
Мы хотим иметь лучших игроков в мире, и я думаю, что Месси — лучший в истории. Дальше всё зависит от него. Мы хотим быть ориентиром для футбола в США, это одна из целей организации", — приводит слова Асенси Mundo Deportivo.
Месси играет в мяч со своими детьми.
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