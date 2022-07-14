«ПСЖ» хочет продлить контракт с Месси до 2024 года

«Пари Сен-Жермен» хочет продлить контракт с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Действующее соглашение сторон истекает летом 2023 года, но руководство парижан уже сообщило представителям футболиста, что хочет пролонгировать сотрудничество на один сезон – до 2024 года, информирует Marca.
Согласно сведениям источника, Месси примет решение о своём будущем в «ПСЖ» после чемпионата мира – 2022 в Катаре. Лионель хочет оценить своё психологическое и физическое состояние в тот момент.
В «ПСЖ» верят, что после первого сезона адаптации Месси сможет показать яркую игру, которую он демонстрировал в «Барселоне». Кроме того, нахождение Лионеля в стане парижан выгодно клубу с экономической и имиджевой точки зрения – после перехода Месси «ПСЖ» заключил 10 новых спонсорских контрактов.
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