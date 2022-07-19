Женская сборная США выиграла чемпионат КОНКАКАФ

Женская сборная США по футболу выиграла чемпионат КОНКАКАФ 2022 года, в финале оказавшись сильнее национальной команды Канады. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу американок.



Решающий гол на счету 33-летней нападающей Алекс Морган. Она отличилась на 78-й минуте, реализовав пенальти.



Таким образом, сборная США отобралась на Олимпийские игры в Париже, которые пройдут в 2024 году. Ранее национальная команда уже квалифицировалась на чемпионат мира, который состоится в 2023 году в Австралии и Новой Зеландии.



За сборную США Алекс Морган дебютировала в 2010 году. Её клубная карьера по большей части прошла в командах её страны, сейчас нападающая выступает за «Орландо Прайд».

Напомним, сейчас проходит женский чемпионат Европы по футболу в Англии. Финал состоится 31 июля на «Уэмбли».