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Женская сборная США выиграла чемпионат КОНКАКАФ

Женская сборная США выиграла чемпионат КОНКАКАФ
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Женская сборная США по футболу выиграла чемпионат КОНКАКАФ 2022 года, в финале оказавшись сильнее национальной команды Канады. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу американок.

Решающий гол на счету 33-летней нападающей Алекс Морган. Она отличилась на 78-й минуте, реализовав пенальти.

Таким образом, сборная США отобралась на Олимпийские игры в Париже, которые пройдут в 2024 году. Ранее национальная команда уже квалифицировалась на чемпионат мира, который состоится в 2023 году в Австралии и Новой Зеландии.

За сборную США Алекс Морган дебютировала в 2010 году. Её клубная карьера по большей части прошла в командах её страны, сейчас нападающая выступает за «Орландо Прайд».

Напомним, сейчас проходит женский чемпионат Европы по футболу в Англии. Финал состоится 31 июля на «Уэмбли».

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