«Теперь придётся учиться жить заново». Романцев — о смерти Ярцева

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев на церемонии прощания с Георгием Ярцевым рассказал о своём состоянии после смерти экс-наставника красно-белых.



«Я часто слышал слова, что жизнь делится на до и после, когда случаются такие события. Я думал, что это просто слова, но нет. Теперь мне придётся учиться жить заново. Последние 45 лет моя жизнь связана с Георгием. Как я буду жить, я не знаю, но, надеюсь, что мы вместе справимся. Он бы этого хотел. Спасибо тебе за всё, друг», — передаёт слова Романцева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Георгий Ярцев ушёл из жизни 15 июля в возрасте 74 лет. Сообщалось, что причиной смерти прославленного российского специалиста стала острая сердечная недостаточность. За неделю до этого Ярцев находился на тренерской скамейке московского «Спартака» на матче легенд с «Зенитом», который проходил на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.



Ярцев был и футболистом, и главным тренером московского «Спартака».