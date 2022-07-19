Задержан бывший футболист «Анжи» Махач Гаджиев, находившийся в федеральном розыске
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В Москве 18 июля был задержан бывший футболист клубов РПЛ Махач Гаджиев, находившийся в федеральном розыске по делу о мошенничестве, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«Гаджиев разыскивался за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Розыск был инициирован полицией Махачкалы. Информацию о задержании передали инициатору розыска, получены документы и ходатайство о задержании лица до прибытия конвоя», — сообщил источник агентства в правоохранительных органах.
Завершивший карьеру 34-летний Гаджиев выступал за дубль «Спартака», «Крылья Советов», «Сатурн», «Рубин», «Анжи», «Таврию» и «Амкар». Играл за юношескую сборную России, получал вызов в молодёжную команду.
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