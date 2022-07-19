Вратаря «Барселоны» Нето предложили «Наполи», он не входит в планы Хави
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Бразильский вратарь «Барселоны» Норберто Нето не входит в планы главного тренера команды Хави и покинет клуб в летнее трансферное окно. Представители 33-летнего футболиста предложили его услуги «Наполи». Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
Нето перешёл в «Барселону» из «Валенсии» летом 2019 года за € 26 млн. В 21 матче за команду вратарь пропустил 20 голов и семь раз сыграл «на ноль». Соглашение между сторонами истекает в конце сезона-2022/2023.
В сентябре 2018 года Нето провёл 90 минут в составе сборной Бразилии в товарищеском матче с Сальвадором (5:0). Та встреча стала для вратаря единственной в футболке национальной команды.
Левандовски приветствует игроков «Барселоны». Видеоролик:
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