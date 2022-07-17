Экс-тренер «Сатурна» Вайсс: жаль видеть происходящее в мире. Я всегда уважал Россию
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57-летний словацкий специалист Владимир Вайсс, возглавляющий «Слован», высказался о ситуации в российском футболе.
«Я смотрю только на футбол. Жаль видеть то, что сейчас творится в мире, но мне бы не хотелось об этом говорить на страницах спортивного издания. У меня ещё год контракта со «Слованом». Россию я всегда уважал, очень многому там научился. Меня мучило то, что не удалось сполна реализовать себя в «Сатурне», хотя шансы были великолепные. Есть что восполнить», — сказал Вайсс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Пукшанским.
Напомним, Владимир Вайсс работал в России в период с 2006 по 2007 год – он возглавлял раменский «Сатурн». Затем он работал со сборными Словакии и Грузии, а также с казахстанским «Кайратом».
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