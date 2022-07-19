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Филимонов предложил сыграть матч-реванш между ветеранами «Спартака» и «Зенита»

Филимонов предложил сыграть матч-реванш между ветеранами «Спартака» и «Зенита»
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Бывший вратарь сборной России и московского «Спартака» Александр Филимонов предложил провести матч-реванш с ветеранами санкт-петербургского «Зенита» после поражения красно-белых со счётом 0:2 в игре, состоявшейся 8 июля.

«Когда пришли в раздевалку, подумали: «Ну да…». Не то чтобы уныние — равнодушных не было. Никто не любит проигрывать, так что уже в раздевалке появилась мысль: нужен матч-реванш. Я озвучил эту мысль», — сказал Филимонов в интервью Sport24.

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