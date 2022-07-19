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Бразильский вратарь «Зенита» Иван рассказал, почему носит русское имя

Бразильский вратарь «Зенита» Иван рассказал, почему носит русское имя
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Бразильский вратарь «Зенита» Иван Куарежма рассказал о своём имени.

«Это имя выбрал для меня мой дедушка — он хотел, чтобы я стал врачом. Когда я подрос, то узнал, что у этого имени русское происхождение. Теперь я в «Зените», и здесь целых три Ивана, все мы тёзки — это так классно! Крутые ощущения — новый клуб, тёплый приём, так ещё и имя, традиционное для вашей страны. Куда же ещё мне было ехать, как не в Россию! Кайф», — приводит слова Ивана пресс-служба «Зенита».

Напомним, «Зенит» объявил о переходе голкипера «Коринтианса» Ивана на правах аренды сегодня, 19 июля. Арендное соглашение 25-летнего бразильского футболиста рассчитано до конца текущего сезона. У российского клуба будет возможность выкупить контракт вратаря по истечении срока действия аренды.

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