Вратарь Иван: все в «Зените» меня очень тепло приняли. Встреча получилась душевной

Бразильский вратарь «Зенита» Иван Куарежма признался, что был поражён красотой Санкт-Петербурга. Игрок сообщил о тёплом приёме со стороны игроков и тренеров сине-бело-голубых, а также рассказал о своём состоянии.
«Санкт-Петербург — невероятный город. Меня все здесь очень тепло приняли — тренеры, одноклубники. Я впечатлён красотой Петербурга и России. Тоннель для новичков? О, это было великолепно! Парни здорово приложили меня, я получил пару крепких пинков. Но мне понравилось, это значит, меня приняли, так что — давай, «Зенит»!
Чувствую себя отлично, ведь я активно тренировался в «Коринтиансе», а пауза на перелёт в Россию была очень короткой. Встреча с командой получилась душевной — познакомился со всеми игроками, с вратарями, с нашими тренерами. Надеюсь, с каждым днём буду всё быстрее вливаться в коллектив и привыкать ко всему, чтобы проявлять себя на тренировках и, если бог даст, в играх за «Зенит», — приводит слова Ивана пресс-служба «Зенита».
«Зенит» объявил о переходе Ивана из «Коринтианса» на правах аренды сегодня, 19 июля. Также в стан сине-бело-голубых перешёл полузащитник бразильской команды Густаво Мантуан. Санкт-петербургский клуб является действующим чемпионом России.
- 19 июля 2022
-
18:58
-
18:57
-
18:43
-
18:32
-
18:28
-
18:23
-
18:08
-
18:00
-
17:59
-
17:51
-
17:45
-
17:33
-
17:27
-
17:12
-
16:55
-
16:51
-
16:35
-
16:33
-
16:27
-
16:22
-
16:17
-
16:15
-
16:02
-
15:54
-
15:53
-
15:52
-
15:49
-
15:46
-
15:45
-
15:44
-
15:42
-
15:36
-
15:27
-
15:24
-
15:14