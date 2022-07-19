Вратарь Иван: все в «Зените» меня очень тепло приняли. Встреча получилась душевной

Бразильский вратарь «Зенита» Иван Куарежма признался, что был поражён красотой Санкт-Петербурга. Игрок сообщил о тёплом приёме со стороны игроков и тренеров сине-бело-голубых, а также рассказал о своём состоянии.



«Санкт-Петербург — невероятный город. Меня все здесь очень тепло приняли — тренеры, одноклубники. Я впечатлён красотой Петербурга и России. Тоннель для новичков? О, это было великолепно! Парни здорово приложили меня, я получил пару крепких пинков. Но мне понравилось, это значит, меня приняли, так что — давай, «Зенит»!



Чувствую себя отлично, ведь я активно тренировался в «Коринтиансе», а пауза на перелёт в Россию была очень короткой. Встреча с командой получилась душевной — познакомился со всеми игроками, с вратарями, с нашими тренерами. Надеюсь, с каждым днём буду всё быстрее вливаться в коллектив и привыкать ко всему, чтобы проявлять себя на тренировках и, если бог даст, в играх за «Зенит», — приводит слова Ивана пресс-служба «Зенита».

«Зенит» объявил о переходе Ивана из «Коринтианса» на правах аренды сегодня, 19 июля. Также в стан сине-бело-голубых перешёл полузащитник бразильской команды Густаво Мантуан. Санкт-петербургский клуб является действующим чемпионом России.