Салихамиджич: мы хотели пригласить де Лигта в «Баварию» ещё три года назад

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал переход защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта в мюнхенскую команду.

«Очень рад, что Маттейс де Лигт будет играть за «Баварию». Мы хотели пригласить Маттейса в Мюнхен ещё три года назад, тогда мы уже были убеждены в его качествах защитника, а сегодня — ещё больше. Благодаря своему профессионализму, голоду до побед и замечательному характеру Маттейс вписывается в нашу команду и соответствует нашим амбициям.

Он будет играть важную роль в «Баварии» как на поле, так и за его пределами. В юности он уже был лидером «Аякса», и в 22 года он всё ещё способен развиваться на том высоком уровне, на котором находится», — цитирует Салихамиджича пресс-служба мюнхенского клуба.