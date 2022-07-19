Защитник «Ливерпуля» Бен Дэвис перешёл в «Рейнджерс»
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«Рейнджерс» на официальном сайте объявил о заключении контракта с защитником «Ливерпуля» Беном Дэвисом. Соглашение 26-летнего английского футболиста с шотландским клубом рассчитано на четыре года.
«Я очень рад присоединиться к «Рейнджерс» и с нетерпением жду следующего шага в своей карьере. Это огромный клуб с большими амбициями. Мне не терпится начать», — отметил Дэвис.
Напомним, Дэвис перешёл в «Ливерпуль» из «Престон Норт Энд» в 2021 году. Защитник не сыграл за мерсисайдский клуб ни в одном официальном матче. В прошлом сезоне Дэвис выступал за «Шеффилд Юнайтед» на правах аренды. Футболист принял участие в 22 матчах английского Чемпионшипа и забил один гол. Дэвис стал шестым новичком «Рейнджерс» в это летнее трансферное окно.
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