«Шахтёр» заключил контракт с хавбеком загребского «Динамо» Джурасеком

«Шахтёр» на официальном сайте объявил о заключении контракта с полузащитником загребского «Динамо» Невеном Джурасеком. Соглашение 23-летнего хорватского футболиста с «Шахтёром» рассчитано на два года.



Джурасек — воспитанник хорватского клуба «Вараждин». В 2015 году игрок перешёл в загребское «Динамо». За основную команду столичного клуба полузащитник провёл три матча, и ещё 36 игр провёл в составе второй команды. Джурасек выступал на правах аренды за загребский «Локомотив», «Вараждин», «Днепр-1» и люблянскую «Олимпию». В минувшем сезоне хорватский футболист принял участие в четырёх матчах чемпионата Словении и не отметился результативными действиями.



С 2014 года Джурасек выступал за юношеские и молодёжные сборные Хорватии.