«Шахтёр» заключил контракт с хавбеком загребского «Динамо» Джурасеком
Поделиться
«Шахтёр» на официальном сайте объявил о заключении контракта с полузащитником загребского «Динамо» Невеном Джурасеком. Соглашение 23-летнего хорватского футболиста с «Шахтёром» рассчитано на два года.
Джурасек — воспитанник хорватского клуба «Вараждин». В 2015 году игрок перешёл в загребское «Динамо». За основную команду столичного клуба полузащитник провёл три матча, и ещё 36 игр провёл в составе второй команды. Джурасек выступал на правах аренды за загребский «Локомотив», «Вараждин», «Днепр-1» и люблянскую «Олимпию». В минувшем сезоне хорватский футболист принял участие в четырёх матчах чемпионата Словении и не отметился результативными действиями.
С 2014 года Джурасек выступал за юношеские и молодёжные сборные Хорватии.
Новость по темеПалкин: из-за решения ФИФА «Шахтёр» потерял около € 50 млн
Комментарии
- 20 июля 2022
-
17:51
-
17:43
-
17:41
-
17:39
-
17:21
-
17:18
-
16:59
-
16:55
-
16:51
-
16:33
-
16:24
-
16:23
-
16:00
-
15:55
-
15:55
-
15:49
-
15:43
-
15:34
-
15:33
-
15:32
-
15:22
-
15:22
-
14:45
-
14:34
-
14:32
-
14:27
-
14:10
-
14:06
-
13:58
-
13:57
-
13:56
-
13:31
-
13:27
-
13:24
-
13:20
Партнерский контент