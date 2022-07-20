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«Шахтёр» заключил контракт с хавбеком загребского «Динамо» Джурасеком

«Шахтёр» заключил контракт с хавбеком загребского «Динамо» Джурасеком
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«Шахтёр» на официальном сайте объявил о заключении контракта с полузащитником загребского «Динамо» Невеном Джурасеком. Соглашение 23-летнего хорватского футболиста с «Шахтёром» рассчитано на два года.

Джурасек — воспитанник хорватского клуба «Вараждин». В 2015 году игрок перешёл в загребское «Динамо». За основную команду столичного клуба полузащитник провёл три матча, и ещё 36 игр провёл в составе второй команды. Джурасек выступал на правах аренды за загребский «Локомотив», «Вараждин», «Днепр-1» и люблянскую «Олимпию». В минувшем сезоне хорватский футболист принял участие в четырёх матчах чемпионата Словении и не отметился результативными действиями.

С 2014 года Джурасек выступал за юношеские и молодёжные сборные Хорватии.

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