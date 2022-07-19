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Палкин: из-за решения ФИФА «Шахтёр» потерял около € 50 млн

Палкин: из-за решения ФИФА «Шахтёр» потерял около € 50 млн
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Генеральный директор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин высказался относительно несостоявшихся трансферов четырёх игроков своего клуба, за которые команда могла выручить € 50 млн. Продаже помешало новое правило ФИФА, которое позволяет легионерам приостанавливать свои контракты с клубами.

«Из-за решения ФИФА мы потеряли около € 50 млн на трансферах четырёх легионеров. Как только ФИФА приняла это решение, четыре игрока сразу вышли из переговоров. Агенты им посоветовали это, чтобы оставить нас без компенсации, а они могли перейти в новые команды на более выгодных условиях», — приводит слова Палкина сайт Sport.ua .

Точно известно, что таким образом сорвались полноценные трансферы Манора Соломона и Тете.

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