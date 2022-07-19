Палкин: из-за решения ФИФА «Шахтёр» потерял около € 50 млн
Поделиться
Генеральный директор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин высказался относительно несостоявшихся трансферов четырёх игроков своего клуба, за которые команда могла выручить € 50 млн. Продаже помешало новое правило ФИФА, которое позволяет легионерам приостанавливать свои контракты с клубами.
«Из-за решения ФИФА мы потеряли около € 50 млн на трансферах четырёх легионеров. Как только ФИФА приняла это решение, четыре игрока сразу вышли из переговоров. Агенты им посоветовали это, чтобы оставить нас без компенсации, а они могли перейти в новые команды на более выгодных условиях», — приводит слова Палкина сайт Sport.ua .
Точно известно, что таким образом сорвались полноценные трансферы Манора Соломона и Тете.
Комментарии
- 19 июля 2022
-
09:46
-
09:35
-
09:35
-
09:27
-
09:21
-
09:09
-
08:43
-
08:30
-
08:28
-
08:04
-
07:51
-
07:31
-
07:30
-
07:04
-
06:53
-
06:51
-
06:51
-
06:38
-
05:37
-
05:23
-
04:27
-
04:06
-
03:36
-
03:25
-
03:14
-
02:53
-
02:50
-
02:36
-
02:15
-
02:00
-
01:22
-
01:03
-
00:52
-
00:24
-
00:15
Партнерский контент