КДК РФС ужесточил санкции за поведение болельщиков с нового сезона РПЛ

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что орган ужесточил санкции за поведение болельщиков с нового сезона РПЛ.
«КДК РФС может применять санкции в виде запрета допуска зрителей в секторы стадиона на период от одного до трёх матчей. Что касается скандирования ненормативной лексики, за первый матч был штраф 10 тыс. рублей, за второй – 20 тыс., за третий матч — 30. Сейчас исполком РФС эту норму поменял.
Теперь за скандирование болельщиками ненормативной лексики штраф в РПЛ может быть до 200 тыс. рублей. В Первой, Второй лиге раньше был штраф 10 тыс. Сейчас этот штраф составит 50 тыс. рублей.
В случае попадания пиротехники в игрока или в официальных лиц клуба, матча санкция может составить до 1 млн рублей. КДК РФС также может наказать клуб проведением матча без зрителей или на нейтральном поле. Впрочем, с учётом бойкота матчей РПЛ большинством активных фанатов вряд ли такие санкции в этом сезоне будут к кому-то применены», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
- 20 июля 2022
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