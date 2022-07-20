The Telegraph: вратари-женщины реже ошибаются, чем мужчины

Вратари-женщины допускают меньше результативных ошибок, чем голкиперы-мужчины. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на WSL StatsPerform.



По информации источника, за последние три сезона количество ошибок в матчах английской женской Суперлиги сократилось на 73 процента. За всю кампанию-2021/2022 вратарями-женщинами было совершено лишь четыре результативные ошибки. Отмечается, что в минувшем сезоне вероятность команды пропустить гол из-за ошибки голкипера-мужчины составила 2%, а у женщин – 1%.



Примечательно, что прошлый сезон стал первым, когда вратари-женщины реже ошибались, чем их коллеги-мужчины. Так, например, в 2014 году на вратарские ошибки в женском футболе приходилось практически 14% всех пропущенных голов.

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