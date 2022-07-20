Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Олимпиакос» сыграл вничью с «Маккаби» в квалификации Лиги чемпионов

«Олимпиакос» сыграл вничью с «Маккаби» в квалификации Лиги чемпионов
Комментарии

Сегодня, 20 июля, состоялся ряд матчей в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В одном из них встречались финляндский ХИК и чешская «Виктория Пльзень». Команды играли в Хельсинки на стадионе «Болт Арена». Сильнее оказались гости, они одержали победу со счётом 2:1. В составе чехов голами отметились Томаш Хоры и Ян Копиц. В составе финнов отличился Боян Радулович.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
20 июля 2022, среда. 19:00 МСК
ХИК
Хельсинки, Финляндия
Окончен
1 : 2
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
0:1 Хоры – 6' (пен)   1:1 Радулович – 50'   1:2 Копиц – 57'

В другой игре на стадионе «Сэмми Офер» друг другу противостояли израильский «Маккаби Хайфа» и греческий «Олимпиакос». Команды сильнейшего не выявили, голом в составе греков отличился Филип Синкернагель, в составе израильтян — Долев Хазиза. Жёлтые карточки в составе греческого клуба получили Филип Синкернагель, Георгиос Масурас и Шиме Врсалько.

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
20 июля 2022, среда. 20:00 МСК
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
Окончен
1 : 1
Олимпиакос
Пирей, Греция
0:1 Синкернагель – 7'   1:1 Хазиза – 90+2'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022