«Олимпиакос» сыграл вничью с «Маккаби» в квалификации Лиги чемпионов

Сегодня, 20 июля, состоялся ряд матчей в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В одном из них встречались финляндский ХИК и чешская «Виктория Пльзень». Команды играли в Хельсинки на стадионе «Болт Арена». Сильнее оказались гости, они одержали победу со счётом 2:1. В составе чехов голами отметились Томаш Хоры и Ян Копиц. В составе финнов отличился Боян Радулович.

В другой игре на стадионе «Сэмми Офер» друг другу противостояли израильский «Маккаби Хайфа» и греческий «Олимпиакос». Команды сильнейшего не выявили, голом в составе греков отличился Филип Синкернагель, в составе израильтян — Долев Хазиза. Жёлтые карточки в составе греческого клуба получили Филип Синкернагель, Георгиос Масурас и Шиме Врсалько.