«Олимпиакос» сыграл вничью с «Маккаби» в квалификации Лиги чемпионов
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Сегодня, 20 июля, состоялся ряд матчей в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
В одном из них встречались финляндский ХИК и чешская «Виктория Пльзень». Команды играли в Хельсинки на стадионе «Болт Арена». Сильнее оказались гости, они одержали победу со счётом 2:1. В составе чехов голами отметились Томаш Хоры и Ян Копиц. В составе финнов отличился Боян Радулович.
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
20 июля 2022, среда. 19:00 МСК
ХИК
Хельсинки, Финляндия
Окончен
1 : 2
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
0:1 Хоры – 6' (пен) 1:1 Радулович – 50' 1:2 Копиц – 57'
В другой игре на стадионе «Сэмми Офер» друг другу противостояли израильский «Маккаби Хайфа» и греческий «Олимпиакос». Команды сильнейшего не выявили, голом в составе греков отличился Филип Синкернагель, в составе израильтян — Долев Хазиза. Жёлтые карточки в составе греческого клуба получили Филип Синкернагель, Георгиос Масурас и Шиме Врсалько.
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