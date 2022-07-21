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Источник: защитник «Нанта» Жиротто мог перейти в ЦСКА

Источник: защитник «Нанта» Жиротто мог перейти в ЦСКА
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Защитник «Нанта» Андрей Жиротто мог перейти в клуб Российской Премьер-Лиги. Им интересовался столичный ЦСКА. Об этом сообщает Metaraitings.

По информации источника, боссы армейцев решили отказался от приобретения бразильского футболиста. В прошлом сезоне Жиротто провёл за свой клуб 41 матч во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 5 млн.

Напомним, в первом туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА встречался с «Уралом». Команда Владимира Федотова одержала победу со счётом 2:0. Генеральный директор красно-синих Роман Бабаев заявил, что по итогам противостояния с екатеринбуржцами видно, что работа Федотова не прошла даром.

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