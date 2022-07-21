Зинченко уже в Орландо и в экипировке «Арсенала»

Футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко в ближайшее время должен перейти в лондонский «Арсенал». Он замечен в экипировке «канониров» в Орландо, где команда готовится к сезону, а соответствующее видео опубликовано в соцсетях.



Журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере» добавляет, что соглашение о трансфере между двумя английскими клубами было заключено днём, а официально о переходе будет объявлено в ближайшее время.

Фото: Пользователь @Arsenalmaan в «Твиттере»

Напомним, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что украинец продолжит карьеру в «Арсенале». В СМИ сообщалось о том, что Зинченко подпишет с «канонирами» пятилетний контракт – до 2027 года.



В прошлом сезоне Александр, выступая на позиции левого защитника, провёл за «Манчестер Сити» 28 матчей во всех турнирах, в которых записал в актив пять результативных передач.