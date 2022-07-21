Зинченко уже в Орландо и в экипировке «Арсенала»

Футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко в ближайшее время должен перейти в лондонский «Арсенал». Он замечен в экипировке «канониров» в Орландо, где команда готовится к сезону, а соответствующее видео опубликовано в соцсетях.
Журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере» добавляет, что соглашение о трансфере между двумя английскими клубами было заключено днём, а официально о переходе будет объявлено в ближайшее время.
Фото: Пользователь @Arsenalmaan в «Твиттере»
Напомним, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что украинец продолжит карьеру в «Арсенале». В СМИ сообщалось о том, что Зинченко подпишет с «канонирами» пятилетний контракт – до 2027 года.
В прошлом сезоне Александр, выступая на позиции левого защитника, провёл за «Манчестер Сити» 28 матчей во всех турнирах, в которых записал в актив пять результативных передач.
- 21 июля 2022
-
01:17
-
00:59
-
00:46
-
00:36
-
00:30
-
00:17
-
00:08
-
00:01
- 20 июля 2022
-
23:48
-
23:45
-
23:34
-
23:20
-
23:19
-
23:15
-
23:06
-
23:00
-
22:57
-
22:52
-
22:33
-
22:17
-
22:12
-
21:56
-
21:40
-
21:31
-
21:23
-
21:21
-
21:20
-
21:16
-
20:59
-
20:59
-
20:41
-
20:40
-
20:30
-
20:12
-
19:59