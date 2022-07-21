Новичок ЦСКА Гайич: думал, что Кучаеву и Облякову лет 30

26-летний защитник ЦСКА Милан Гайич рассказал о своих первых впечатлениях от игроков клуба.
«В молодом ЦСКА уже почувствовал себя старым. Думал, что Кучаев и Обляков гораздо старше, что им лет 29-30, так что удивился, узнав их возраст! Но то, что у нас молодая команда, даёт свои плюсы. Плюс опытные игроки в ЦСКА есть: Набабкин, Щенников, Заболотный, капитан Игорь Акинфеев. У этих ребят большой опыт за плечами. Так что ЦСКА — это микс опыта и молодости. Так получилось, что я из более возрастной группы: понимаю, что это некая ответственность, и готов быть лидером ЦСКА. Лидерство должно быть в крови: либо оно есть, либо нет. Нельзя притворяться лидером. Если в тебе есть качества лидера – будешь показывать это на поле», — сказал Гайич в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Валентине Сивкович.
Полное интервью с Миланом Гайичем читайте на чемпионате в ближайшее время.
- 21 июля 2022
-
09:00
-
08:58
-
08:54
-
08:38
-
08:30
-
08:15
-
08:11
-
08:07
-
08:00
-
08:00
-
07:37
-
07:26
-
06:43
-
06:13
-
06:06
-
05:35
-
05:29
-
05:28
-
04:55
-
04:51
-
04:42
-
04:27
-
04:26
-
04:09
-
03:48
-
03:48
-
03:31
-
03:22
-
02:47
-
02:28
-
02:14
-
01:55
-
01:35
-
01:17
-
00:59