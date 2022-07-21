Новичок ЦСКА Гайич: думал, что Кучаеву и Облякову лет 30

26-летний защитник ЦСКА Милан Гайич рассказал о своих первых впечатлениях от игроков клуба.

«В молодом ЦСКА уже почувствовал себя старым. Думал, что Кучаев и Обляков гораздо старше, что им лет 29-30, так что удивился, узнав их возраст! Но то, что у нас молодая команда, даёт свои плюсы. Плюс опытные игроки в ЦСКА есть: Набабкин, Щенников, Заболотный, капитан Игорь Акинфеев. У этих ребят большой опыт за плечами. Так что ЦСКА — это микс опыта и молодости. Так получилось, что я из более возрастной группы: понимаю, что это некая ответственность, и готов быть лидером ЦСКА. Лидерство должно быть в крови: либо оно есть, либо нет. Нельзя притворяться лидером. Если в тебе есть качества лидера – будешь показывать это на поле», — сказал Гайич в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Валентине Сивкович.

Полное интервью с Миланом Гайичем читайте на чемпионате в ближайшее время.