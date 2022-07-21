Новичок ЦСКА Гайич: у других наций нет такой силы воли, как у сербов

26-летний защитник ЦСКА Милан Гайич рассказал о характерной особенности сербского народа.



«С самого юного возраста сербам приходится бороться за каждый аспект жизни. Всё, что мы делаем, должно быть на высочайшем уровне. Важно быть не просто участником, нужно быть лучшим во всём, что ты делаешь. Это я имел в виду, когда говорил, что сербы – бойцы. У других наций нет такого внутреннего духа и силы воли – это связано с тяжёлыми временами, которые упали на нашу страну. Это точно один из факторов, который сформировал характер сербов», — сказал Гайич в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Валентине Сивкович.



Полное интервью с Миланом Гайичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.