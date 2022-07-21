Новичок Лукас Вера прибыл в расположение «Оренбурга»

Аргентинский полузащитник Лукас Вера, новичок футбольного клуба «Оренбург», прибыл в расположение команды, сообщает официальный сайт клуба.

25-летний футболист приступил к тренировкам и получил игровую футболку из рук губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

Полузащитник арендован «Оренбургом» на сезон у аргентинского «Лануса».

В прошлом сезоне на тех же условиях Вера выступал в клубе чемпионата его страны «Уракан», провёл семь матчей и результативными действиями не отметился.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 2 млн.

Напомним, в первом туре Российской Премьер-Лиги «Оренбург» дома уступил самарским «Крыльям Советов» со счётом 2:4. Следующий матч команда проведёт в субботу, 23 июля, с «Уралом» из Екатеринбурга.