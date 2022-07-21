Новичок Лукас Вера прибыл в расположение «Оренбурга»
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Аргентинский полузащитник Лукас Вера, новичок футбольного клуба «Оренбург», прибыл в расположение команды, сообщает официальный сайт клуба.
25-летний футболист приступил к тренировкам и получил игровую футболку из рук губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.
Полузащитник арендован «Оренбургом» на сезон у аргентинского «Лануса».
В прошлом сезоне на тех же условиях Вера выступал в клубе чемпионата его страны «Уракан», провёл семь матчей и результативными действиями не отметился.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 2 млн.
Напомним, в первом туре Российской Премьер-Лиги «Оренбург» дома уступил самарским «Крыльям Советов» со счётом 2:4. Следующий матч команда проведёт в субботу, 23 июля, с «Уралом» из Екатеринбурга.
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