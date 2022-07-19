Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Оренбурге» сообщили, что договорились о подписании аргентинского полузащитника Веры

В «Оренбурге» сообщили, что договорились о подписании аргентинского полузащитника Веры
Комментарии

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подтвердил, что клуб близок к подписанию контракта с полузащитником «Лануса» Лукасом Верой.

«Перейдёт ли Вера в «Оренбург»? Да. Процесс идёт, оформляем. Лукас близок к переходу в «Оренбург». Контракт ещё на заключен, но договорённость есть. Надо медосмотр пройти», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее о скором переходе 25-летнего футболиста в российскую команду сообщал «Спорт-экспресс». Вера является воспитанником «Лануса». За аргентинский клуб полузащитник в 49 матчах забил четыре гола и отдал 10 результативных передач.

В 2019 году Вера вызывался на товарищеский матч сборной Аргентины U23 с Бразилией (1:0, но на поле не вышел.

Новость по теме
Главный тренер «Оренбурга»: мечтаю, чтобы наши болельщики ходили на Сивакова и Воробьёва
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022