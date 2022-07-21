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«Ювентус» представил новую гостевую форму

«Ювентус» представил новую гостевую форму
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Туринский «Ювентус» презентовал комплект гостевой формы на сезон-2022/2023.

«Элегантные чёрные футболки репрезентируют ощущения от ночных матчей. Узор на форме отсылает к ДНК клуба. С футболок исчезли разноцветные полоски, присутствовавшие в комплекте прошлого сезона.

Символ магии отражает историю клуба, образ звезды выткан на всех футболках этого «Ювентуса» сезона», — говорится на сайте клуба.

Экипировщиком туринцев вновь выступила компания adidas.

Фото: ФК «Ювентус»

Напомним, в сезоне-2021/2022 «Ювентус» занял в Серии А четвёртое место и сыграет в Лиге чемпионов.

Новый чемпионат начнётся для команды встречей с «Сассуоло», которая состоится 15 августа.

Напомним, 19 июля было объявлено о переходе защитника «Ювентуса» Маттейса Де Лигта в мюнхенскую «Баварию».

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