«Ювентус» представил новую гостевую форму

Туринский «Ювентус» презентовал комплект гостевой формы на сезон-2022/2023.



«Элегантные чёрные футболки репрезентируют ощущения от ночных матчей. Узор на форме отсылает к ДНК клуба. С футболок исчезли разноцветные полоски, присутствовавшие в комплекте прошлого сезона.



Символ магии отражает историю клуба, образ звезды выткан на всех футболках этого «Ювентуса» сезона», — говорится на сайте клуба.



Экипировщиком туринцев вновь выступила компания adidas.

Фото: ФК «Ювентус»

Напомним, в сезоне-2021/2022 «Ювентус» занял в Серии А четвёртое место и сыграет в Лиге чемпионов.

Новый чемпионат начнётся для команды встречей с «Сассуоло», которая состоится 15 августа.

Напомним, 19 июля было объявлено о переходе защитника «Ювентуса» Маттейса Де Лигта в мюнхенскую «Баварию».