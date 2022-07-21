Ал. Мостовой: только состав «Зенита» сильнее «Спартака». Красно-белые будут в тройке

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился ожиданиями от выступления «Спартака» в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги. Он заявил, что ждёт от команды попадания в призовую тройку.
«Спартак» с таким составом займёт в новом сезоне 10 место? Конечно же нет. Даже с этими игроками они в Лиге Европы что сделали, какие команды обогнали. Такое бывает…
Я смотрю составы. Он сильнее только у «Зенита». Остальные не сильнее, а многие слабее. Даже в таком состоянии, как сейчас, они минимум в тройке будут даже с Абаскалем. Я даже не знаю, кто это и не узнаю! Мозес вот вышел и забил. Да, будут свои появляться, но любой чемпионат без иностранцев оскуднеет, а наш тем более», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 21 июля 2022
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