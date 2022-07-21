В медийном клубе Goodness прокомментировали подписание Алдонина и Павлюченко

Максим Гутник, глава медийного клуба Goodness, прокомментировал подписание бывших футболистов сборной России Евгения Алдонина и Романа Павлюченко.



«До сих пор не могу поверить, что такие легенды, как Евгений Алдонин и Роман Павлюченко, будут писать историю вместе с нами. Помимо того, что они до сих в полном порядке, они ещё и очень весёлые ребята. Скоро легенды присоединятся к тренировочному процессу вместе с Goodness: коллектив в восторге, Медиалига, уверен, обратила на нас внимание. Мы готовы ко второму сезону.



Отдельно хочется сказать спасибо ПФК ЦСКА за поддержку, и я очень надеюсь, что нам удастся придумать и реализовать совместные проекты в рамках Медиалиги и РПЛ», — сказал Гутник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.