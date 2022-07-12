Медиалига становится всё ближе к большому футболу! Уже есть первые трансферы

Медиалига – тренд современного российского футбола. В командах блогеров и артистов уже выступают профессиональные игроки, а некоторые представители РПЛ даже собирают собственные клубы, трансляции на пике собирают больше 100 тысяч зрителей. Но обо всём по порядку.
В финале первого сезона даже сыграл бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко. Но его команда Basement крупно проиграла 2DROTS со счётом 0:4. Победителей турнира, кстати, возглавляет ветеран ЦСКА Дмитрий Кузнецов. А уже вечером 10 июля «СКА-Хабаровск» официально объявил о подписании трёхлетнего контракта с нападающим чемпионов Иваном Коршуновым. 20-летний игрок является воспитанником «Зенита», однако в клубе из Санкт-Петербурга так и не нашёл себя. Зато в Медиалиге попал в сферу интересов профессионального клуба и будет выступать в Первой лиге.
Ещё дальше может шагнуть нападающий 2DROTS и воспитанник «Ростова» Максим Турищев, который находится на просмотре в московском «Торпедо». Форвард даже успел забить гол в ворота «Текстильщика» (2:2) в товарищеском матче. А главный тренер 2DROTS уже подтвердил возможный переход футболиста в состав новичка РПЛ.
«У нас есть Турик. В ближайшее время он заключит контракт с «Торпедо». Я не знаю, какая у него фамилия, потому что у меня все погонялы. Бородюку он нравится очень. Мы с Александром Генриховичем разговаривали вчера. Дай бог, чтобы он заиграл. Парень с головой».
Первый сезон Медиалиги раскрыл много талантов. Теперь на слуху Иван Коршунов, Максим Турищев, Даниил Крапивников, Сергей Кутузов, Матвей Ивахнов. Вообще, в первом розыгрыше турнира сыграли 10 команд, которые усиливались молодыми футболистами и возрастными профессионалами. Помимо Ещенко, в заявке клубов оказались Владимир Гранат, Дмитрий Тарасов, Сергей Давыдов. Все эти игроки в своё время выступали в ведущих клубах РПЛ – «Динамо», «Локомотиве», «Кубани».
Но интерес вызывает не только Медиалига, но и другие активности от команд блогеров. Совсем недавно московское «Динамо» практически основным составом сыграло с «Амкалом». Матч закончился разгромом со счётом 5:0, а первый гол бело-голубых забил российский хоккеист Александр Овечкин.
Встреча собрала публику в 15 000 фанатов на «ВТБ Арене», а также сотни тысяч зрителей на YouTube. Лучше всех причину такого ажиотажа описал вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук: «15 тысяч зрителей? К сожалению, на нас особо не пришли. Большинство пришли на «Амкал», но для нас это первая игра предсезонки. Вполне хороший спарринг».
Какое будущее у клубов в профессиональном футболе?
Растущую популярность медийных команд признал исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги Александр Алаев. Он заявил, что выступит с личной инициативой о приглашении «Амкала» и победителя первого сезона Медиалиги (2DROTS) в ранние стадии Кубка России. Этот опыт может стать взаимовыгодным. Молодые футболисты медийных клубов получают возможность громко заявить о себе и попасть в профессиональную команду. А турнир получит новую аудиторию, станет более популярным. Тренд, кстати, словили и профессиональные игроки. В следующем сезоне выступит команда, которую собирают футболисты «Спартака»: защитник Георгий Джикия и нападающий Александр Соболев.
А как думаете вы, смогут ли медийные команды добраться до матчей с клубами РПЛ в Кубке России?
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