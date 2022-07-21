«Фейеноорд» после аренды сможет выкупить Шиманьского у «Динамо» за € 10 млн плюс бонусы

Нидерландский «Фейеноорд» после аренды сможет выкупить полузащитника московского «Динамо» Себастьяна Шиманьского, сообщает в соцсетях польский журналист Себастьян Сташевски.
По информации источника, если роттердамская команда захочет оставить у себя хавбека после истечения арендного соглашения, она заплатит бело-голубым € 10 млн. Также в сделку включены различные бонусы, поэтому сумма выкупа может вырасти.
Ранее стало известно, что «Фейеноорд» на год арендует 23-летнего футболиста у «Динамо». В ближайшее время Шиманьски должен прибыть в Нидерланды.
Напомним, Себастьян не вернулся в срок в расположение «Динамо». Клуб сообщил, что руководство команды дало поляку дополнительные дни отдыха. Контракт Шиманьского с «Динамо» рассчитан до июня 2026 года.
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