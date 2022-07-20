«Динамо» и «Фейеноорд» согласовали аренду Шиманьского. Нидерландцы смогут выкупить игрока
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Полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски близок к переходу в нидерландский «Фейеноорд», сообщает 1908.nl со ссылкой на польские СМИ.
По информации источника, российский и нидерландский клубы договорились об аренде поляка. У «Фейеноорда» будет возможность выкупа 23-летнего футболиста. Отмечается, что Себастьян уже на этой неделе вылетит в Роттердам.
Напомним, Шиманьски не прибыл в срок в расположение «Динамо». В клубе сообщили, что дали польскому футболисту дополнительные дни отпуска. Хавбек выступает за бело-голубых с 2019 года. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до июня 2026 года.
В минувшем сезоне Шиманьски сыграл в 31 матче во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.
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