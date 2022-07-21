Вратарь «Уфы» Беленов перешёл в «Рубин»

Вратарь «Уфы» Александр Беленов перешёл в «Рубин». Об этом сообщает пресс-служба казанцев. 35-летний вратарь перешёл в клуб из Казани в статусе свободного агента и подписал контракт сроком на два года.
Беленов стал игроком «Уфы» в феврале 2017 года. С тех пор вратарь в 165 матчах за команду пропустил 179 мячей и 54 раза сыграл «на ноль». Контракт Александра с башкирской командой действовал до конца 2022 года.
35-летний футболист не играл с мая 2021 года. Он получил травму в матче с «Химками» и был вынужден пропустить стыковые матчи за право играть в Российской Премьер-Лиге. «Уфа» без основного вратаря вылетела в Первую лигу. Беленов вернулся в расположение команды на сборах к сезону-2022/2023. Лишь несколько недель назад Беленов начал тренироваться и вернулся в общую группу.
В прошлом сезоне «Уфа» и «Рубин» выступали в Российской Премьер-Лиге, однако по итогам чемпионата покинули её. «Рубин» напрямую, а «Уфа» в стыковых матчах уступила «Оренбургу».
- 21 июля 2022
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