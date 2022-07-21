В «Рубине» отреагировали на проведение матча с «Енисеем» в манеже

В «Рубине» отреагировали на новость о том, что «Енисей» будет проводить домашние матчи в крытом манеже в Красноярске. Напомним, команды встретятся во втором туре Первой лиги. Матч состоится 24 июля и начнётся в 13:00 мск.

«Мы были в курсе, что придётся сыграть в манеже. Это Первая лига, мы всё понимаем и готовимся к матчу. В клубе все нормально восприняли эту новость, но, конечно, хотелось бы сыграть на открытом стадионе», – цитирует главу медиаслужбы «Рубина» Ивана Бодылевского Metaratings.ru.

Манеж, на котором красноярцы планируют провести текущий сезон, вмещает в себя 3000 болельщиков. В первом туре команда сыграла вничью с ульяновской «Волгой» на выезде – 1:1. В прошлом сезоне команду возглавлял Вадим Гаранин, который сейчас тренирует «Сочи».