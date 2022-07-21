ЭСК объяснила, почему Безбородов верно удалил Рыбуса в игре с «Ахматом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза объяснила, почему арбитр матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ахматом» и «Спартаком» Владислав Безбородов верно принял решения в эпизодах с удалением защитника красно-белых Мацея Рыбуса и в случае с взятием ворот московского клуба.
Решение мотивировано тем, что в эпизоде с удалением Мацея Рыбуса судья вынес первое предупреждение за неуважение к игре, выраженное в задержке соперника двумя руками без возможности бороться за мяч, а следом вынес ему второе предупреждение за неспортивное поведение, так как данный игрок, откинув мяч после остановки игры судьёй, стал участником конфликта с защитником «Ахмата» Дарко Тодоровичем, схватив его рукой за горло.
Безбородов правильно засчитал взятие ворот команды «Спартак» на 45+4-й минуте матча.
В момент удара головой Артёмом Тимофеевым в направлении ворот его партнёр Евгений Харин, находящийся в офсайде, не влиял на вратаря команды «Спартак», так как он не закрывал линию обзора голкипера в момент удара.
Напомним, матч между грозненцами и москвичами завершился со счётом 1:1. Голом в составе зелёных отличился Артём Тимофеев, в составе красно-белых — Виктор Мозес.
- 21 июля 2022
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