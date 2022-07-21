Иван Игнатьев высказался о переходе в «Локомотив»

Новичок «Локомотива» нападающий Иван Игнатьев прокомментировал переход в стан железнодорожников.



«Я пришёл в титулованный российский клуб, с большими амбициями, который регулярно завоёвывает трофеи. Поэтому для меня это очень радостное событие. Я очень счастлив и хочу показывать здесь достойную игру», — цитирует Игнатьева официальный сайт московского клуба.



Форвард подписал однолетний контракт с «Локомотивом», который предусматривает возможность продления ещё на два сезона. За железнодорожников Иван будет играть под девятым номером.



Нападающий является воспитанником «Краснодара». Минувший сезон Иван Игнатьев начал в казанском «Рубине», откуда на правах аренды перешёл в самарские «Крылья Советов».

Новость по теме «Локомотив» подписал контракт с Иваном Игнатьевым