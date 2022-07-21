Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иван Игнатьев высказался о переходе в «Локомотив»

Иван Игнатьев высказался о переходе в «Локомотив»
Комментарии

Новичок «Локомотива» нападающий Иван Игнатьев прокомментировал переход в стан железнодорожников.

«Я пришёл в титулованный российский клуб, с большими амбициями, который регулярно завоёвывает трофеи. Поэтому для меня это очень радостное событие. Я очень счастлив и хочу показывать здесь достойную игру», — цитирует Игнатьева официальный сайт московского клуба.

Форвард подписал однолетний контракт с «Локомотивом», который предусматривает возможность продления ещё на два сезона. За железнодорожников Иван будет играть под девятым номером.

Нападающий является воспитанником «Краснодара». Минувший сезон Иван Игнатьев начал в казанском «Рубине», откуда на правах аренды перешёл в самарские «Крылья Советов».

Новость по теме
«Локомотив» подписал контракт с Иваном Игнатьевым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022