Иван Игнатьев высказался о переходе в «Локомотив»
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Новичок «Локомотива» нападающий Иван Игнатьев прокомментировал переход в стан железнодорожников.
«Я пришёл в титулованный российский клуб, с большими амбициями, который регулярно завоёвывает трофеи. Поэтому для меня это очень радостное событие. Я очень счастлив и хочу показывать здесь достойную игру», — цитирует Игнатьева официальный сайт московского клуба.
Форвард подписал однолетний контракт с «Локомотивом», который предусматривает возможность продления ещё на два сезона. За железнодорожников Иван будет играть под девятым номером.
Нападающий является воспитанником «Краснодара». Минувший сезон Иван Игнатьев начал в казанском «Рубине», откуда на правах аренды перешёл в самарские «Крылья Советов».
Новость по теме«Локомотив» подписал контракт с Иваном Игнатьевым
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