«Локомотив» подписал контракт с Иваном Игнатьевым

Нападающий Иван Игнатьев стал игроком «Локомотива». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба. Стороны заключили соглашение на один год с возможностью пролонгации ещё на два.
За красно-зелёных Игнатьев будет выступать под номером 9. Прошедший сезон Иван начинал в «Рубине» и провёл девять матчей в Российской Премьер-Лиге. Затем футболист на правах аренды присоединился к «Крыльям Советов», за которые забил один гол в пяти встречах РПЛ.
Ранее футболист выступал в системе «Краснодара», а также играл за основную команду «быков». В «Рубине» форвард играл с сезона-2019/2020 и забил три гола в Премьер-Лиге.
Ранее стан железнодорожников пополнил черногорский форвард Марко Раконьяц, а директор клуба Томас Цорн отказался называть цели команды на сезон.
- 21 июля 2022
-
18:17
-
18:14
-
18:14
-
18:11
-
18:07
-
17:58
-
17:55
-
17:54
-
17:48
-
17:39
-
17:23
-
17:17
-
17:05
-
16:55
-
16:48
-
16:37
-
16:35
-
16:30
-
16:21
-
16:05
-
16:02
-
15:53
-
15:47
-
15:34
-
15:32
-
15:30
-
15:24
-
15:16
-
15:11
-
14:54
-
14:45
-
14:41
-
14:24
-
14:18
-
14:17