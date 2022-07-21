«Локомотив» подписал контракт с Иваном Игнатьевым

Нападающий Иван Игнатьев стал игроком «Локомотива». Об этом сообщает пресс-служба московского клуба. Стороны заключили соглашение на один год с возможностью пролонгации ещё на два.

За красно-зелёных Игнатьев будет выступать под номером 9. Прошедший сезон Иван начинал в «Рубине» и провёл девять матчей в Российской Премьер-Лиге. Затем футболист на правах аренды присоединился к «Крыльям Советов», за которые забил один гол в пяти встречах РПЛ.



Ранее футболист выступал в системе «Краснодара», а также играл за основную команду «быков». В «Рубине» форвард играл с сезона-2019/2020 и забил три гола в Премьер-Лиге.

Ранее стан железнодорожников пополнил черногорский форвард Марко Раконьяц, а директор клуба Томас Цорн отказался называть цели команды на сезон.