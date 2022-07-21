Кечинов — о судействе: не нравятся недовольства «Спартака» каждую игру, надо успокоиться

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал недовольство руководства красно-белых судейством в матчах московского клуба.
«Были какие-то спорные моменты в матче «Ахмат» — «Спартак», но они незначительные. Такого, что «Спартак», как раньше, засуживали, а это бросалось в глаза — не было. Мне кажется, что «Спартаку» надо меньше заострять внимания на судьях, потому что они осведомлены о том, что «Спартак» постоянно говорит что-то плохое. Мне кажется, что иногда даже в спорных моментах, когда можно не свистнуть, специально свистят.
«Спартаку» нужно успокоиться и больше внимания акцентировать на своей игре. Тогда, может быть, и судьи успокоятся и будут судить то, что есть. Если будет спорный момент, судьи будут справедливо свистеть. Не нравится, когда каждую игру идут недовольства в сторону судейства, это нужно прекратить, тогда всё нормализуется», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 21 июля 2022
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