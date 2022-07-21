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Экс-тренер сборной СССР Малофеев: не брал деньги за переходы своих игроков и горжусь этим!

Экс-тренер сборной СССР Малофеев: не брал деньги за переходы своих игроков и горжусь этим!
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Бывший главный тренер сборной СССР Эдуард Малофеев высказался о своей профессиональной карьере. Специалист отметил, что не брал деньги за переходы своих игроков.

«Моё поведение и характер помогали мне идти вперёд. Поэтому я добивался всего без посторонних вещей. Один выращивает огурец и продаёт его за пять копеек, а другой в магазине отдаёт за рубль. Так и у нас с агентами. Но я ни рубля не взял за переходы своих игроков и горжусь этим! Хотя обязаны были платить. Поэтому я считаю себя истинным тренером, а таких очень мало», — цитирует Малофеева Sport24.

Напомним, помимо национальной команды СССР, Малофеев в различное время работал с минским и брестским «Динамо», «Анжи», «Факелом», сборной Белоруссии и другими командами.

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