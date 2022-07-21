Экс-тренер сборной СССР Малофеев: не брал деньги за переходы своих игроков и горжусь этим!
Поделиться
Бывший главный тренер сборной СССР Эдуард Малофеев высказался о своей профессиональной карьере. Специалист отметил, что не брал деньги за переходы своих игроков.
«Моё поведение и характер помогали мне идти вперёд. Поэтому я добивался всего без посторонних вещей. Один выращивает огурец и продаёт его за пять копеек, а другой в магазине отдаёт за рубль. Так и у нас с агентами. Но я ни рубля не взял за переходы своих игроков и горжусь этим! Хотя обязаны были платить. Поэтому я считаю себя истинным тренером, а таких очень мало», — цитирует Малофеева Sport24.
Напомним, помимо национальной команды СССР, Малофеев в различное время работал с минским и брестским «Динамо», «Анжи», «Факелом», сборной Белоруссии и другими командами.
Комментарии
- 21 июля 2022
-
22:43
-
22:39
-
22:34
-
22:30
-
22:30
-
22:20
-
22:00
-
21:54
-
21:48
-
21:31
-
21:26
-
21:23
-
21:23
-
21:20
-
21:15
-
21:14
-
21:05
-
20:50
-
20:37
-
20:25
-
20:05
-
19:56
-
19:39
-
19:28
-
19:23
-
19:21
-
19:20
-
19:01
-
19:00
-
18:58
-
18:45
-
18:44
-
18:37
-
18:29
-
18:24
Партнерский контент