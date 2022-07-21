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Скончался бывший капитан сборной ФРГ Уве Зеелер. Он забил почти 500 голов за «Гамбург»

Скончался бывший капитан сборной ФРГ Уве Зеелер. Он забил почти 500 голов за «Гамбург»
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На 86-м году жизни скончался бывший нападающий сборной Германии Уве Зеелер, сообщает Bild. Экс-футболист ушёл из жизни в кругу родных.

На протяжении игровой карьеры Зеелер играл лишь за два клуба – «Гамбург» и ирландский «Корк Селтик». За немецкую команду форвард выступал с 1953 по 1972 год, проведя за неё 582 матча, в которых забил 496 голов. В 1978 году Уве сыграл один матч за «Корк Селтик» и забил два мяча.

С 1954 по 1970 год Зеелер выступал за сборную ФРГ. В майке национальной команды нападающий отыграл 72 матча и нанёс 43 результативных удара. Долгое время Уве был капитаном сборной, с которой взял серебро чемпионата мира 1966 года и бронзу мундиаля-1970.

В 1960, 1964 и 1970 годах Зеелер признавался футболистом года в ФРГ.

Символическая сборная СССР от IFFHS:

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