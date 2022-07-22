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Экс-игрок сборной России: в Европе «Зенит» ничего не показывает. Про других даже не говорю

Экс-игрок сборной России: в Европе «Зенит» ничего не показывает. Про других даже не говорю
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Бывший защитник сборной России Омари Тетрадзе поделился мнением о выступлении российских клубов в еврокубках в последние годы. Он отметил, что основная проблема заключается в подготовке молодых футболистов.

«Я бы не сказал, что (уровень РПЛ) сильно упал. Буксуем на одном месте, продвижения вперёд нет. Сколько лет даже из группы в еврокубках не выходили! При всём уважении к «Зениту» и его победам — подчеркну, заслуженным — в РПЛ, в Европе-то он ничего не показывает. Про остальных даже не говорю. Значит, мы что-то не так делаем, раз европейцы нас постоянно опережают. Если в сборную не можем набрать 11 игроков и берём бразильца Фернандеса, это о чём-то да говорит.

Вот вы дом с чего начинаете строить? Понятное дело, с фундамента. А в футболе мы всё начинаем с крыши! А фундамент — это детская школа. Там нужно выстроить качественный тренировочный процесс, игроков готовить. Пора бы уже России сказать своё «я» в футболе», – сказал Тетрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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