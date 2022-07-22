Экс-игрок сборной России: в Европе «Зенит» ничего не показывает. Про других даже не говорю

Бывший защитник сборной России Омари Тетрадзе поделился мнением о выступлении российских клубов в еврокубках в последние годы. Он отметил, что основная проблема заключается в подготовке молодых футболистов.
«Я бы не сказал, что (уровень РПЛ) сильно упал. Буксуем на одном месте, продвижения вперёд нет. Сколько лет даже из группы в еврокубках не выходили! При всём уважении к «Зениту» и его победам — подчеркну, заслуженным — в РПЛ, в Европе-то он ничего не показывает. Про остальных даже не говорю. Значит, мы что-то не так делаем, раз европейцы нас постоянно опережают. Если в сборную не можем набрать 11 игроков и берём бразильца Фернандеса, это о чём-то да говорит.
Вот вы дом с чего начинаете строить? Понятное дело, с фундамента. А в футболе мы всё начинаем с крыши! А фундамент — это детская школа. Там нужно выстроить качественный тренировочный процесс, игроков готовить. Пора бы уже России сказать своё «я» в футболе», – сказал Тетрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 22 июля 2022
-
12:34
-
12:28
-
12:20
-
12:12
-
12:10
-
11:59
-
11:57
-
11:32
-
11:30
-
11:24
-
11:19
-
11:06
-
11:00
-
10:55
-
10:50
-
10:36
-
10:30
-
10:17
-
10:15
-
10:05
-
09:56
-
09:46
-
09:45
-
09:33
-
09:00
-
08:52
-
08:30
-
08:12
-
07:59
-
07:54
-
07:42
-
07:28
-
07:26
-
07:14
-
07:07