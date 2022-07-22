Дмитрий Черышев возглавил «Санта-Колому»

Бывший российский нападающий и отец крайнего полузащитника Дениса Черышева Дмитрий Черышев возглавил андоррский футбольный клуб «Санта-Колома», сообщает Gold Star Sports Management Group. Владельцем команды является известный хоккейный агент Дэн Мильштейн.
«Санта-Колома» — андоррский футбольный клуб из одноименной деревни, выступающий в чемпионате Андорры. Бюджет клуба составляет около € 130 тыс. У «Санта-Коломы» наибольшее количество выигранных чемпионатов страны (12) и Кубков Андорры (8). Клуб также добивался некоторых успехов в международных соревнованиях. В Кубке УЕФА сезона-2007/2008 «Санта-Колома» первой из андоррских клубов обыграла соперника, а в Лиге чемпионов сезона-2014/2015 команде удалось впервые в своей истории пройти во второй квалификационный раунд.
Предыдущим местом работы Черышева был ФК «Нижний Новгород», который он покинул в 2019 году.
- 22 июля 2022
-
13:50
-
13:47
-
13:45
-
13:35
-
13:31
-
13:22
-
13:20
-
13:17
-
13:15
-
13:06
-
13:05
-
13:02
-
12:58
-
12:45
-
12:37
-
12:34
-
12:28
-
12:20
-
12:12
-
12:10
-
11:59
-
11:57
-
11:32
-
11:30
-
11:24
-
11:19
-
11:06
-
11:00
-
10:55
-
10:50
-
10:36
-
10:30
-
10:17
-
10:15
-
10:05