Дмитрий Черышев возглавил «Санта-Колому»

Бывший российский нападающий и отец крайнего полузащитника Дениса Черышева Дмитрий Черышев возглавил андоррский футбольный клуб «Санта-Колома», сообщает Gold Star Sports Management Group. Владельцем команды является известный хоккейный агент Дэн Мильштейн.



«Санта-Колома» — андоррский футбольный клуб из одноименной деревни, выступающий в чемпионате Андорры. Бюджет клуба составляет около € 130 тыс. У «Санта-Коломы» наибольшее количество выигранных чемпионатов страны (12) и Кубков Андорры (8). Клуб также добивался некоторых успехов в международных соревнованиях. В Кубке УЕФА сезона-2007/2008 «Санта-Колома» первой из андоррских клубов обыграла соперника, а в Лиге чемпионов сезона-2014/2015 команде удалось впервые в своей истории пройти во второй квалификационный раунд.



Предыдущим местом работы Черышева был ФК «Нижний Новгород», который он покинул в 2019 году.