Дивеев: после рассказов Чалова тоже хочу когда-нибудь попробовать себя в Европе

Защитник московского ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев рассказал, какими историями с одноклубниками поделился вернувшийся из швейцарского «Базеля» Фёдор Чалов.
«Мне кажется, мы всё те же, что и прежде. Очень соскучились, особенно по Чалову. Кучаев хотя бы в Москву приезжал, а Федя был далеко. Сейчас, когда играем с ним друг против друга, специально жестко встречаем, ха-ха, ловим, толкаемся. Федя рассказал много нового – какой тренировочный процесс, каково отношение к русским. После этого я тоже хочу когда-нибудь попробовать силы в Европе. Ничего такого в этом нет, можно спокойно ехать. Да, будет тяжело в плане английского, но это только первое время.
Люди в Базеле специально упрощали свою речь, чтобы Федя их понимал — это очень классный момент. Они под него подстраивались. Это большая помощь игроку в адаптации», — сказал Дивеев в интервью пресс-службе ЦСКА.
- 22 июля 2022
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