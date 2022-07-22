«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения у «Барселоны» Депая

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заинтересован в покупке у «Барселоны» нидерландского нападающего Мемфиса Депая, сообщает Marca.

Ранее появлялась информация о том, что «Барселона» намерена расстаться с Депаем и просит за его трансфер больше € 20 млн. Форвардом всерьёз интересовались «Тоттенхэм Хотспур», «Интер» и «Ювентус».

Депай стал игроком «Барселоны» летом 2021 года, перейдя в команду в статусе свободного агента. С тех пор в 37 матчах Мемфис забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Депая в € 35 млн.

Нидерландский футболист уже выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2015 по 2017 год.